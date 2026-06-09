В Госдуме предложили частично погашать образовательный кредит выпускникам с красным дипломом

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести новую меру государственной поддержки для студентов-отличников. Парламентарии направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением предусмотреть погашение за счет бюджета 25% суммы долга по образовательному кредиту в случае получения диплома с отличием, пишет ТАСС.

Депутаты отметили, что действующая модель государственной поддержки образовательного кредитования ориентирована прежде всего на снижение финансовой нагрузки, но не содержит специального механизма поощрения студентов, которые в период обучения показывают устойчиво высокие академические результаты и завершают обучение с отличием.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения дополнительной меры государственной поддержки для заемщиков по образовательным кредитам, завершивших обучение с дипломом с отличием. Такая мера может предусматривать частичное погашение за счет средств федерального бюджета 25% суммы основного долга по образовательному кредиту, фактически использованному на оплату обучения, при условии успешного завершения образовательной программы и получения диплома с отличием», — указано в письме.

По мнению авторов инициативы, введение такой меры позволит сформировать дополнительный материальный стимул для студентов лучше осваивать образовательные программы и стремиться к высоким академическим результатам.