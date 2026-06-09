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Новости России

Россиян предупредили о мошеннических схемах с арендой дач летом

Анастасия Мериакри
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Россиян предупредили о мошеннических схемах с арендой дач — летом это одна из самых распространенных схем обмана. Злоумышленники используют привлекательные объявления с красивыми фотографиями, приятной ценой и вежливым «хозяином», который торопит с бронированием. После перевода денег объявление исчезает, а лже-арендодатель перестаёт выходить на связь, передает «Авторадио».

Похожую осторожность специалисты рекомендуют проявлять и при покупке участка. Продавец может скрыть спор о границах, наличие долей других собственников, запрет на регистрационные действия или проблемы с доверенностью.

Юрист Полина Гусятникова в комментарии «Авторадио» рассказала, как не стать жертвой обманщиков при аренде дачи.

«Необходимо тщательно проверять как сам объект, так и документы. Во-первых, обязательно лично осмотрите и дом, и участок. Никогда не вносите предоплату до заключения договора и личного осмотра. При этом при осмотре объекта обязательно сравните реальное состояние дома с теми фотографиями, которые вы видели в объявлении. И постарайтесь проверить исправность коммуникаций. По возможности обязательно пообщайтесь с соседями, потому что соседи очень часто могут рассказать и о перебоях всевозможных с электричеством, с водой», — пояснила юрист.

Она подчеркнула, что при заключении договора обязательно нужно проверить паспорт собственника, а также запросить и проверить именно оригиналы правоустанавливающих документов.

Помимо аренды дач, россиян предупреждают и о других мошеннических схемах, активизирующихся в летний период. Дачникам могут присылать фейковые штрафы, предлагать несуществующие сертификаты на сбор грибов, поддельные путёвки и сомнительные подработки. В некоторых случаях злоумышленники под различными предлогами просят у людей данные паспорта, банковской карты или код из СМС-сообщения.

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