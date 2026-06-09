Тележурналистка Махаева погибла после наезда питбайка

Страшная авария, произошедшая весной в столице, унесла жизнь известной журналистки Елены Махаевой. Женщина, проработавшая на телевидении 25 лет, получила тяжелейшие травмы из-за беспечности подростка, управлявшего мощным питбайком. Материал о трагедии на основе программы Первого канала опубликовал Starhit.

Инцидент произошел 6 апреля в самом центре Москвы. Елена возвращалась домой после работы. По словам очевидцев, она уже практически завершила переход дороги по «зебре» и делала последние шаги к тротуару, когда в нее на огромной скорости влетел 15-летний юноша на мотоцикле класса «питбайк».

«Он просто не справился с управлением»

Свидетели ДТП рассказывают, что ситуация развивалась молниеносно. Один из водителей видел, как подросток мчался на высокой скорости прямо перед лежачим полицейским. Понимая, что юный водитель может не справиться с техникой, мужчина посигналил ему, но было уже поздно.

«Его выносит прямо на Лену. От удара она сделала сальто в воздухе, мотоцикл тоже перевернулся. Она упала головой прямо на бордюр. Если бы школьник хоть немного контролировал ситуацию, трагедии могло бы не быть, но он же еще ребенок», — вспоминает очевидец в эфире программы «Пусть говорят».

Удар был чудовищной силы. У Елены диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания свода черепа.

Три недели борьбы и ложная надежда

Подросток, сбивший женщину, не пытался скрыться. Он бегал вокруг пострадавшей, плакал и кричал в телефон: «Я убил человека! Меня посадят!». Тем временем прохожие оказывали первую помощь: кто-то следил, чтобы женщина не захлебнулась пеной, которая шла изо рта, другие пытались говорить с ней, чтобы она не теряла сознание.

Скорая помощь прибыла оперативно. В больнице врачи три недели боролись за жизнь журналистки. Сначала состояние стабилизировалось. Более того, Елена пришла в себя и, к радости родных, сразу узнала близких. Врачи предупреждали о возможных проблемах с памятью, но казалось, что самое страшное позади. Женщину даже перевели в обычную палату.

Однако в конце мая произошло резкое ухудшение. Организм не выдержал последствий тяжелейшей травмы. 28 мая Елена Махаева скончалась.

Родители подростка молчат

Отдельная боль для семьи погибшей — поведение родителей подростка. Они прибыли на место ДТП вскоре после скорой. Подошли к дочери Елены, оставили свой номер телефона, но при этом настойчиво уверяли, что питбайк им не принадлежит.

С тех пор связь с семьей оборвалась. Никаких извинений или попыток загладить вину со стороны взрослых не последовало, рассказали родственники журналистам.

Коллеги Елены по цеху шокированы потерей. Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что для телевизионного сообщества дело чести — добиться справедливости.

«Не стало нашей коллеги. Она четверть века отдавала себя телевидению и в тот роковой вечер шла с любимой работы домой к семье. Мы должны сделать все, чтобы виновные взяли на себя всю полагающуюся ответственность», — заявил он.

Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела. Вопрос об ответственности несовершеннолетнего и его законных представителей остается на контроле общественности.