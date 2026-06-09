Изображение: Минобороны РФ
Новости России

Эксперт раскрыл, как устроен «щит ПВО» вокруг Москвы

Алексей Самохин
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Столичный регион превратился в один из самых защищенных участков неба в мире. Военные эксперты отмечают, что вокруг Москвы выстроена не просто линия обороны, а сложная, многослойная система, способная нейтрализовать угрозы на разных этапах их приближения.

О том, как именно устроена эта «невидимая крепость», News.ru рассказал военный историк, эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ключевой принцип работы столичной противовоздушной обороны — эшелонированность. Это значит, что противник сталкивается с сопротивлением не в одной точке, а на каждом километре пути к цели.

Три уровня защиты

Система работает как швейцарские часы, где каждый механизм дополняет другой. Эксперт выделяет три основных компонента.

Дальнее обнаружение и перехват. Небо сканируют мощные радиолокационные станции, которые видят объекты за десятки километров. Как только цель обнаружена, в дело вступают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), способные работать на больших высотах и дистанциях.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ). Это «мягкая сила» обороны. Специальные комплексы глушат сигналы навигационных спутников и каналы управления беспилотников. Дрон, лишенный связи с оператором и координат, часто просто теряет ориентацию или принудительно сажается.

Мобильные группы перехвата. Самый интересный и динамичный элемент системы. Речь идет о небольших, но крайне эффективных отрядах на пикапах.

Юрий Кнутов особо отметил роль мобильных огневых групп. Это не тяжелая техника, а маневренные экипажи, оснащенные пулеметами, тепловизорами, приборами ночного видения и портативными средствами РЭБ.

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Синергия власти и военных

Успех такой масштабной задачи, по мнению аналитика, невозможен без четкой координации между военным командованием и гражданскими властями. Кнутов отдельно поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам эксперта, руководители регионов не просто выделяют ресурсы, но и лично вовлечены в процесс, оперативно решая вопросы логистики и инфраструктуры для нужд ПВО. Именно такое тесное взаимодействие позволяет постоянно модернизировать систему и закрывать любые «окна» в обороне.

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