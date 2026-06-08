Лисы массово нападают на домашнюю птицу в Рязанской области

В Шацком округе Рязанской области с мая месяца участились случаи нападения лис на домашнюю птицу. Рыжие хищницы приходят в деревни тихими ночами и, пробравшись во дворы, уносят с собой наживу, предварительно задушив несколько птиц, пишет издательство «Пресса».

О нападениях лис рассказывают жители сразу нескольких населенных пунктов округа — Казачьей и Черной Слободы, Новоселок, Большого Агишева, деревни Наша. По словам местных жителей, хищницы приходят то в один, то в другой двор, оставляя за собой печальный след.

«Если в заборе снизу есть небольшой прогал, значит лисице есть кем поживиться», — рассказывает одна из хозяек, чей курятник пострадал от нашествия.

Другая жительница поделилась, что потеряла сначала нескольких индюшат, а затем и два десятка подрощенных уток. «Когда оказались задушены несколько индюшат, стали включать на ночь свет и ставить капкан, но это не спасло. Через несколько дней не стало двух десятков подрощенных уток. Это произошло уже в начале июня», — рассказала она.

Местные жители пытаются бороться с хищницей разными способами: закрывают сараи с живностью на ночь и открывают их рано утром. Однако и это не всегда помогает.

«Хищница караулит, когда хозяева уезжают на работу, и засветло лезет в курятник», — поделилась еще одна местная жительница.

Специалисты рекомендуют жителям укреплять курятники, заделывать все щели и прогалы в заборах, а также использовать металлические сетки, вкопанные в землю на глубину не менее 30-50 см, чтобы лисы не могли сделать подкоп.