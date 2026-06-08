В Москве две девушки пострадали в давке из-за бесплатной косметики

В центре Москвы две девушки в возрасте 15 и 18 лет пострадали во время давки, возникшей у магазина косметики на Новом Арбате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел после того, как один из косметических брендов объявил акцию, в рамках которой покупатели могли «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». У входа в торговую точку выстроилась огромная очередь, состоявшая преимущественно из детей и подростков. На входе в магазин началась давка, в которой и пострадали две девушки.

По информации телеканала, медики осмотрели 18-летнюю пострадавшую и диагностировали у нее ссадину левого предплечья. От госпитализации в медицинское учреждение она отказалась. Вторую пострадавшую — 15-летнюю школьницу — доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Обстоятельства произошедшего выясняются.