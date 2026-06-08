В Касимове создают «Школу креативных индустрий» с бесплатными занятиями по VR и 3D-графике

В Касимове стартовали работы по созданию «Школы креативных индустрий» на базе Центра культурного развития. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральном проекте «Развитие культуры и творчества». По словам главы администрации, новая школа станет мощным импульсом для развития округа и уникальным шансом для молодежи получить современные востребованные компетенции.

В стенах ЦКР для ребят откроются сразу четыре студии:

Звукорежиссура — создание музыки и сведение звука;

Фото- и видеопроизводство — создание контента для социальных сетей и других площадок;

Анимация и 3D-графика — оживление образов и трехмерное моделирование;

VR/AR и интерактивные технологии — работа с виртуальной и дополненной реальностью.

Занятия в школе будут полностью бесплатными для всех учащихся.

Торжественное открытие «Школы креативных индустрий» запланировано на сентябрь 2026 года.