Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Новости Касимова

В Касимове создают «Школу креативных индустрий» с бесплатными занятиями по VR и 3D-графике

Анастасия Мериакри
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В Касимове стартовали работы по созданию «Школы креативных индустрий» на базе Центра культурного развития. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральном проекте «Развитие культуры и творчества». По словам главы администрации, новая школа станет мощным импульсом для развития округа и уникальным шансом для молодежи получить современные востребованные компетенции.

В стенах ЦКР для ребят откроются сразу четыре студии:

  • Звукорежиссура — создание музыки и сведение звука;
  • Фото- и видеопроизводство — создание контента для социальных сетей и других площадок;
  • Анимация и 3D-графика — оживление образов и трехмерное моделирование;
  • VR/AR и интерактивные технологии — работа с виртуальной и дополненной реальностью.

Занятия в школе будут полностью бесплатными для всех учащихся.

Торжественное открытие «Школы креативных индустрий» запланировано на сентябрь 2026 года.

Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
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