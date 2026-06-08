Стало известно, сколько БПЛА сбили над Рязанской областью 8 июня

В период с 14:00 до 20:00 над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

«Сбиты ещё два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

Напомним, в ночь на 8 июня над регионом были сбиты шесть беспилотников. Губернатор Павел Малков тогда отметил, что инциденты обошлись без пострадавших и разрушений на земле.

Затем, с 8:00 до 14:00 мск, над Рязанской областью был сбит еще один БПЛА. «Днём сбит ещё один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.

Таким образом, на момент публикации новости, над Рязанской областью 8 июня сбили девять беспилотников.