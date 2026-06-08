Минобороны РФ сообщило об очередном сбитом БПЛА над Рязанской областью 8 июня

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области в вечерние часы 8 июня. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Цели поражались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, в Московском регионе, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Это уже третья волна атаки на Рязанскую область за сутки. Напомним, в ночь на 8 июня над регионом были сбиты шесть беспилотников. Губернатор Павел Малков тогда отметил, что инциденты обошлись без пострадавших и разрушений на земле.

Затем, с 8:00 до 14:00 мск, над Рязанской областью был сбит еще один БПЛА. «Днём сбит ещё один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.