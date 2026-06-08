Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на АЗС в Херсонской области

Один человек стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата на автозаправочную станцию в городе Скадовск Херсонской области. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо.
По словам главы региона, удар по гражданскому объекту был нанесен в момент, когда на заправочной станции находилась очередь из автомобилей. Владимир Сальдо подчеркнул, что вблизи места инцидента военные объекты отсутствовали.
Украинские формирования регулярно используют беспилотники для атак на инфраструктуру и населенные пункты российских регионов. В ответ ВС РФ применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты — исключительно по военным целям и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.