Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на АЗС в Херсонской области

Один человек стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата на автозаправочную станцию в городе Скадовск Херсонской области. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, удар по гражданскому объекту был нанесен в момент, когда на заправочной станции находилась очередь из автомобилей. Владимир Сальдо подчеркнул, что вблизи места инцидента военные объекты отсутствовали.

«В Скадовске украинский БПЛА ударил по АЗС — погиб мирный житель. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям», — написал губернатор.

Украинские формирования регулярно используют беспилотники для атак на инфраструктуру и населенные пункты российских регионов. В ответ ВС РФ применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты — исключительно по военным целям и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.