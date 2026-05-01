С мая многодетные семьи не лишатся ежемесячных выплат, если их доход немного вырастет. Это коснётся более 231 тысячи человек. Володин также напомнил о новых мерах поддержки участников СВО: от бесплатного проезда родственников до защиты доходов инвалидов.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, рассказал о законах, которые начнут действовать в мае. Главная новость касается многодетных семей, в том числе и жителей Рязани.

Ежемесячное пособие на детей теперь не отменят, даже если доходы семьи немного подрастут. Раньше такое увеличение могло лишить выплат. Теперь государство даёт больше пространства для маневра. Изменения затронут свыше 231 тысячи человек по всей стране.

Володин подчеркнул: необходимо создавать условия, при которых семей с детьми в России будет больше. От этого зависит будущее страны.

Также вступили в силу новые меры поддержки для участников специальной военной операции и их близких. С 25 апреля родственники раненых сотрудников Росгвардии могут бесплатно добираться к ним. В тот же день начала действовать норма о квотах при поступлении в вузы для вдов и вдовцов участников СВО.

Ещё одна мера защищает доходы инвалидов и ветеранов от взыскания. Это важная гарантия для тех, кто нуждается в стабильности.

С 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона. Ещё 10 законопроектов сейчас находятся на рассмотрении.

Кроме того, государство теперь сможет полностью финансировать изготовление и прокат мультфильмов для детей и юношества.