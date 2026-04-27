В Рязанской области восстановили электроснабжение 60% потребителей

В Рязанской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после прохождения циклона, который сопровождался мокрым снегом и шквалистым ветром. По последним данным, энергетики восстановили электроснабжение 60% потребителей, оставшихся без света из-за непогоды.

В работах задействованы 47 бригад «Рязаньэнерго», в составе которых 178 специалистов и 107 единиц спецтехники. Основные силы сейчас сосредоточены в Рязанском, Михайловском, Клепиковском, Захаровском и Старожиловском округах.

Все социально значимые объекты — больницы, школы, котельные — обеспечены электроэнергией в штатном режиме. Для их бесперебойного питания при необходимости могут быть задействованы 45 резервных источников суммарной мощностью почти 1,46 МВт.

Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения всех жителей региона.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: