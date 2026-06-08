Проект строительства тепловых сетей в Рязани на 1,1 млрд рублей продлится до 2027 года

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в рамках итогового отчета перед депутатами Рязанской городской Думы рассказал о работе за 2025 год, уделив особое внимание модернизации коммунальной инфраструктуры города.

По словам Ясинского, в прошлом году МУП «РМПТС» осуществил капитальный ремонт 5 участков магистральных тепловых сетей протяженностью почти 8 км, а также 7 участков квартальных тепловых сетей протяженностью более 7 км.

«Водоканалом города Рязани» проведен капитальный ремонт 2 участков водопроводных сетей протяженностью более 3 км и 4 участков канализационных сетей протяженностью 2,5 км. Кроме того, продолжаются работы по ремонту водовода от Окской очистной станции протяженностью 4,56 км.

Отдельные усилия были направлены на подготовку к отопительному периоду. Выполнен ремонт более 12 км тепловых сетей, восстановлено более 17 тысяч квадратных метров тепловой изоляции, подготовлены центральные тепловые пункты и котельные предприятия.

Борис Ясинский отметил, что большой инфраструктурный проект строительства тепловых сетей продлится до 2027 года. Общая сумма субсидий на реализацию этого проекта составит 1,1 миллиарда рублей.