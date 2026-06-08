Опубликованы фото с места столкновения четырех фур на трассе Р-22, два человека погибли

Межрайонная прокуратура организовала проверку по факту крупного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском округе Рязанской области. Проверка проводится по поручению прокурора области Дмитрия Коданёва.

Напомним, примерно на 278-м километре автодороги произошло столкновение четырех грузовых автомобилей. В результате аварии два водителя транспортных средств погибли на месте.

На место происшествия выехала межрайонный прокурор Татьяна Соловьева.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой Рязанской области.