В Рязани построят новую троллейбусную линию и переведут 17 маршрутов на регулируемый тариф

Депутаты Рязанской городской Думы во время итогового отчета главы администрации Бориса Ясинского о работе за 2025 год подняли тему обновления общественного транспорта и перевода маршрутов на регулируемые тарифы. Ясинский отметил, что город последовательно движется к новой системе, которая позволит эффективнее влиять на работу перевозчиков.

По словам Бориса Ясинского, в 2025 году на регулируемый тариф уже переведены три маршрута. В текущем году планируется перевести еще два, а в 2027 году — сразу 15 маршрутов. Такой подход позволит городу жестче контролировать качество перевозок и тарифную политику.

Отдельно глава администрации рассказал об обновлении подвижного состава. В прошлом году для управления рязанского троллейбуса закупили 20 новых низкопольных машин с автономным ходом. Частные перевозчики приобрели 50 автобусов среднего класса, из которых почти половина поступила в «УРТ».

Кроме того, в Рязани продолжают развивать троллейбусную сеть. В 2025 году администрация получила положительную госэкспертизу на проект новой линии по улице Новоселов, что станет важным шагом в расширении экологичного общественного транспорта в городе.