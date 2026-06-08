Ремонт дорог в 50 дворах запланирован в Рязани на 2026 год

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в ходе итогового отчета перед депутатами Рязанской городской Думы рассказал о масштабной работе по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий за 2025 год.

По словам Ясинского, объем финансирования муниципальной программы составил 2,4 миллиарда рублей. Общая протяженность отремонтированных участков дорог, в том числе при поддержке национального проекта, — почти 14 километров. В прошлом году 8 участков дорог были отремонтированы в рамках областной программы местных инициатив, еще 11 — в рамках новой программы «Окраины».

В этом году продолжается реализация двухлетних контрактов на 14 объектах. На 5 участках дорог работы уже завершены — это Московское шоссе, а также улицы Есенина, Введенская, Вознесенская и Стройкова.

Отдельное внимание в отчете было уделено дворовым территориям. При активном участии депутатского корпуса в 2025 году отремонтированы дороги в 45 дворах, детские и спортивные площадки обустроены в 40 дворах, проведено комплексное благоустройство на 3 дворовых территориях.

Борис Ясинский также анонсировал планы на текущий год: в 2026 году ремонт дорог будет проведен более чем в 50 дворах Рязани.