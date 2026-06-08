Полицейских, устроивших стендап на ПМЭФ, хотят поощрить

Двух сотрудников полиции метрополитена, работавших на ПМЭФ в Петербурге, могут поощрить, пишет «База».

Перед ними стояла задача обеспечивать безопасность на дороге и проход людей к автобусам и такси. Правоохранители подошли к работе с юмором и устроили настоящий стендап через полицейский мегафон.

«Размер не имеет значения, это я про машину», — пошутил силовик, обращаясь к водителю минивэна.

Очевидцы бурно реагировали на забавные фразы напарников, кто-то даже спросил, сколько стоит билет на их «вступление». Один из участников форумов признался, что впервые видит такой подход полицейских к работе на мероприятии. Им удалось разрядить обстановку.

«Сейчас забибикаю до смерти», — иронизировал страж порядка, общаясь с недовольным водителем.

В итоге полицейские стали звездами в соцсетях, видео с их участием набрали миллионы просмотров.

Сейчас в МВД рассматривают варианты поощрения веселых коллег.