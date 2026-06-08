В Рязани в ночь с 9 на 10 июня отключат воду на некоторых улицах

МП «Водоканал города Рязани» сообщает о плановом отключении холодной воды в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе. Ограничение подачи ресурса продлится с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 года.
Без водоснабжения останутся жители и организации по следующим адресам:
- 3-й Мопровский переулок — дома №2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
- улица Весенняя — дома с №1/28 по №11 (нечетная сторона) и с №2 по №12 (четная сторона);
- улица Высоковольтная — дома №34/13, 48, 50а;
- улица Чкалова — дома с №5 по №13, №19, 19г, №27 (нечетная сторона) и с №20 по №62 (четная сторона).
- МБОУ «Школа №24» (ул. Весенняя, 14);
- МБОУ «Многопрофильная школа №17» (ул. Чкалова, 9а);
- ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» (ул. Высоковольтная, 47).