В Рязани в ночь с 9 на 10 июня отключат воду на некоторых улицах

МП «Водоканал города Рязани» сообщает о плановом отключении холодной воды в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе. Ограничение подачи ресурса продлится с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня 2026 года.

Без водоснабжения останутся жители и организации по следующим адресам: