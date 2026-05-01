Михайловская продавщица украла у хозяйки 714 тысяч рублей из-за неработающего терминала

Оперативники уголовного розыска раскрыли хищение 714 тысяч рублей у предпринимательницы из города Михайлова. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД РФ «Михайловский» обратилась предпринимательница, которая руководит работой нескольких магазинов хозяйственных товаров, расположенных в городе Михайлове. Она сообщила, что предполагает – кто-то похищает часть выручки с продажи товаров, выставленных в одном из магазинов. Предпринимательница заметила, что несколько предметов бытовой техники были проданы, а деньги за них на банковский счет не поступили.

Продолжение после рекламы

Оперативники уголовного розыска организовали проверку работы персонала магазина и выяснили, что 48-летняя продавщица причастна к хищению выручки. Полицейские зафиксировали момент, когда из-за временной неисправности терминала для оплаты банковскими картами продавец предложила покупателям перевести средства за товар на счет, привязанный к номеру ее телефона.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что злоумышленница причастна к хищениям с первых дней работы в магазине в середине 2021 года. Первоначальная ревизия выявила, что за эти годы было похищено 714 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, в 2021 году продавщица, столкнувшись с перебоями в работе терминала для оплаты товаров банковскими картами, которые возникали из-за низкого уровня мобильной связи, стала предлагать покупателям переводить средства на ее счет. Вскоре женщина увидела, что предпринимательница из-за загруженности не может проконтролировать все операции, и решила оставлять себе переведенные на ее счет средства. Так за более чем 4 с половиной года было похищено около 714 тысяч рублей. Эти деньги жительница Михайловского района тратила на себя и обустройство своего жилища.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленницы уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.