Новости России

Жители Тулы рассказали о «ночи ужасов» после атаки БПЛА

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители Тульской области поделились подробностями массированной атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 15 июня. Под удар попали населенные пункты, входящие в Тульский городской округ. 

По официальным данным, в результате атаки погибли три человека. Еще трое получили ранения, среди пострадавших оказался годовалый ребенок. Повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты.

Местный житель Михаил рассказал «Московскому комсомольцу», что столь масштабного налета в этих местах раньше не происходило.

«Мы уже привыкли, что за ночь сбивают два-три беспилотника. А это была настоящая ночь ужасов», — рассказал мужчина.

По его словам, первые взрывы прозвучали около часа ночи. Работали системы ПВО, в небе слышались многочисленные хлопки и взрывы. Жители спешно покидали дома и уезжали в сторону города.

Михаил отметил, что в поселке Маслово загорелся один из жилых домов. Пожарные расчеты работали на месте происшествия до самого утра. По его предположению, именно там могли погибнуть люди.

Жительница Тулы Оксана также рассказала, что атака продолжалась несколько часов.

«Интенсивность была страшная, складывалось впечатление, что дроны сбивают ежеминутно», — поделилась она.

По словам женщины, после каждого взрыва становилось тревожно, а уснуть удалось лишь под утро.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь подразделения ПВО уничтожили над регионом 16 украинских беспилотников.

Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. В связи с трагедией в регионе с 15 по 17 июня отменены все развлекательные мероприятия.

«Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь, — сообщил губернатор Дмитрий Миляев. — В настоящее время администрация Тулы проводит подворовый обход в населенных пунктах, которые подверглись атаке БПЛА, для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи пострадавшим».

Предыдущая статья
Минобороны расширило список противопоказаний для контрактников

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Новости кино и ТВ

Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных...
Темы
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Захаровском районе 

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам принято процессуальное решение.
Происшествия

Жителя Чучковского района будут судить за незаконное хранение оружия с глушителем

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый приобрел у знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. Вместе с ним он получил и патроны.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Актриса умерла на 49-м году жизни. Информацию о дате и месте прощания с Плетневой обещают сообщить позднее.
Общество

В центре Рязани 15 июня отключили электричество

Отключение произошло в 12:25. Без света временно оказались жители и организации на улицах Новослободской и Качевской, в Посадском переулке, а также на Соборной площади.
Общество

T2 улучшил качество связи в центре Рязани, Касимове и Скопине

В областном центре специалисты улучшили качество связи на площадях Ленина, Победы и Театральной, а также на пешеходных улицах Почтовой и Соборной. Дополнительные работы выполнили в жилых кварталах на улицах Стройкова, Высоковольтной и Зубковой.
Происшествия

В Рязанской области мужчина утонул на глазах друзей

Товарищи сразу забили тревогу. Один из мужчин несколько раз нырял в воду, пытаясь найти друга, однако поиски результата не дали.
Общество

Власти сообщили о помощи пострадавшим 15 мая жителям Рязани

Людям, которые потеряли жилье, будут выданы сертификаты на покупку новых квартир. Механизм сейчас дорабатывается, источник финансирования - региональный бюджет.
Экология, природа, животные

Рязанцы ждут грибов и собирают землянику 

В частности, фотографии публикуют в группе «Грибы и грибники Рязанской области». Люди хвастаются собранными ягодами в Касимове, Спас-Клепиках, Рыбновском районе. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье