Жители Тулы рассказали о «ночи ужасов» после атаки БПЛА

Жители Тульской области поделились подробностями массированной атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 15 июня. Под удар попали населенные пункты, входящие в Тульский городской округ.

По официальным данным, в результате атаки погибли три человека. Еще трое получили ранения, среди пострадавших оказался годовалый ребенок. Повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты.

Местный житель Михаил рассказал «Московскому комсомольцу», что столь масштабного налета в этих местах раньше не происходило.

«Мы уже привыкли, что за ночь сбивают два-три беспилотника. А это была настоящая ночь ужасов», — рассказал мужчина.

По его словам, первые взрывы прозвучали около часа ночи. Работали системы ПВО, в небе слышались многочисленные хлопки и взрывы. Жители спешно покидали дома и уезжали в сторону города.

Михаил отметил, что в поселке Маслово загорелся один из жилых домов. Пожарные расчеты работали на месте происшествия до самого утра. По его предположению, именно там могли погибнуть люди.

Жительница Тулы Оксана также рассказала, что атака продолжалась несколько часов.

«Интенсивность была страшная, складывалось впечатление, что дроны сбивают ежеминутно», — поделилась она.

По словам женщины, после каждого взрыва становилось тревожно, а уснуть удалось лишь под утро.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь подразделения ПВО уничтожили над регионом 16 украинских беспилотников.

Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. В связи с трагедией в регионе с 15 по 17 июня отменены все развлекательные мероприятия.