Mash: Диане Шурыгиной грозит 6 лет за распространение порнографии

В отношении блогера Дианы Шурыгиной могут проводить проверку по делу о распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, недавно в квартире Шурыгиной прошел обыск. Поводом для возможного уголовного преследования могли стать интимные видеозаписи, которые около года назад распространились в закрытых телеграм-каналах.

Бывший возлюбленный блогера, криптоинвестор Святослав Гусев, рассказал, что 12 июня получил информацию о ситуации от подруги и бывшего тренера Шурыгиной. По его мнению, речь может идти именно об этих видеороликах.

При этом официального подтверждения возбуждения уголовного дела со стороны правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

В мае Гусев также публично обвинял бывшую девушку в хищении личных вещей, сейфа с наличными деньгами и драгоценностями. По его оценке, ущерб составил около двух миллионов рублей.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2016 году после резонансной истории сизнасилованием в Ульяновске, которая обсуждалась на федеральных телеканалах. Тогда фигурантом уголовного дела стал Сергей Семёнов, которого суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

До Шурыгиной или её матери журналисты дозвониться не смогли, они не взяли трубки.