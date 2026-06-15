Адвокат раскрыл очевидную, но не проверенную версию трагедии группы Дятлова

Адвокат родственников погибших на перевале Дятлова туристов Евгений Черноусов назвал версию об отравлении одной из наиболее вероятных причин трагедии. В беседе с NEWS.ru он заявил, что эту гипотезу никто не проверял должным образом.

По словам Черноусова, в материалах дела отсутствуют данные исследований внутренних органов погибших. Речь идет о печени, сердце и селезенке. Кроме того, не проводились химические и гистологические экспертизы, хотя были составлены девять актов вскрытия.

«Девять человек погибли практически один за другим. Такая картина характерна в том числе для различных отравлений, включая химические», — отметил адвокат.

Он считает, что в случае возобновления полноценного расследования первым делом необходимо направить запрос в Министерство обороны. Следствию следует выяснить, проводились ли в районе перевала Дятлова испытания какого-либо оружия в 1959 году. Если эта версия не подтвердится, тогда нужно изучать возможную причастность местных жителей или беглых заключенных. В статье прямо не говорится о возможном испытании, например, химического оружия, отравившего туристов, но исключать такую версию не стоит.

Черноусов добавил, что эксгумация останков участников группы теоретически возможна. Однако такую процедуру можно провести только один раз и сразу в отношении всех девяти погибших. Родственников должны заранее уведомить, а в случае их несогласия прокуратуре придется обращаться в суд.

Адвокат, который более 30 лет проработал в системе МВД, также заявил, что уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова фактически не существовало. По его словам, в 1959 году была создана лишь видимость расследования.

Черноусов обратил внимание на отсутствие порядкового номера уголовного дела. Он подчеркнул, что зарегистрированное производство обязательно должно иметь такой номер, причем это правило действовало как в советское время, так и сейчас.

«Моя позиция заключается в том, что уголовного дела не было, а имела место лишь имитация его возбуждения», — сказал защитник.

По мнению юриста, такое решение принималось на высоком уровне. Он полагает, что указание могло поступить из Москвы от руководства страны. Самостоятельно пойти на подобный шаг ни один следователь не рискнул бы. Черноусов отметил, что при отсутствии подозреваемых расследование следовало приостановить, а не прекращать его из-за отсутствия состава преступления.

Гибель тургруппы Дятлова — трагическое происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.