Изображение сгенерировано ИИ
Интересное

Адвокат раскрыл очевидную, но не проверенную версию трагедии группы Дятлова

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Адвокат родственников погибших на перевале Дятлова туристов Евгений Черноусов назвал версию об отравлении одной из наиболее вероятных причин трагедии. В беседе с NEWS.ru он заявил, что эту гипотезу никто не проверял должным образом.

По словам Черноусова, в материалах дела отсутствуют данные исследований внутренних органов погибших. Речь идет о печени, сердце и селезенке. Кроме того, не проводились химические и гистологические экспертизы, хотя были составлены девять актов вскрытия.

«Девять человек погибли практически один за другим. Такая картина характерна в том числе для различных отравлений, включая химические», — отметил адвокат.

Он считает, что в случае возобновления полноценного расследования первым делом необходимо направить запрос в Министерство обороны. Следствию следует выяснить, проводились ли в районе перевала Дятлова испытания какого-либо оружия в 1959 году. Если эта версия не подтвердится, тогда нужно изучать возможную причастность местных жителей или беглых заключенных. В статье прямо не говорится о возможном испытании, например, химического оружия, отравившего туристов, но исключать такую версию не стоит. 

Черноусов добавил, что эксгумация останков участников группы теоретически возможна. Однако такую процедуру можно провести только один раз и сразу в отношении всех девяти погибших. Родственников должны заранее уведомить, а в случае их несогласия прокуратуре придется обращаться в суд.

Адвокат, который более 30 лет проработал в системе МВД, также заявил, что уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова фактически не существовало. По его словам, в 1959 году была создана лишь видимость расследования.

Черноусов обратил внимание на отсутствие порядкового номера уголовного дела. Он подчеркнул, что зарегистрированное производство обязательно должно иметь такой номер, причем это правило действовало как в советское время, так и сейчас.

«Моя позиция заключается в том, что уголовного дела не было, а имела место лишь имитация его возбуждения», — сказал защитник.

По мнению юриста, такое решение принималось на высоком уровне. Он полагает, что указание могло поступить из Москвы от руководства страны. Самостоятельно пойти на подобный шаг ни один следователь не рискнул бы. Черноусов отметил, что при отсутствии подозреваемых расследование следовало приостановить, а не прекращать его из-за отсутствия состава преступления.

Гибель тургруппы Дятлова — трагическое происшествие в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.

Предыдущая статья
Mash: Диане Шурыгиной грозит 6 лет за распространение порнографии

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Новости кино и ТВ

Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных...
Темы
Новости России

Mash: Диане Шурыгиной грозит 6 лет за распространение порнографии

По данным канала, недавно в квартире Шурыгиной прошел обыск. Поводом для возможного уголовного преследования могли стать интимные видеозаписи, которые около года назад распространились в закрытых телеграм-каналах.
Новости России

Жители Тулы рассказали о «ночи ужасов» после атаки БПЛА

По официальным данным, в результате атаки погибли три человека. Еще трое получили ранения, среди пострадавших оказался годовалый ребенок. Повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты.
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Захаровском районе 

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам принято процессуальное решение.
Происшествия

Жителя Чучковского района будут судить за незаконное хранение оружия с глушителем

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый приобрел у знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. Вместе с ним он получил и патроны.
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Актриса умерла на 49-м году жизни. Информацию о дате и месте прощания с Плетневой обещают сообщить позднее.
Общество

В центре Рязани 15 июня отключили электричество

Отключение произошло в 12:25. Без света временно оказались жители и организации на улицах Новослободской и Качевской, в Посадском переулке, а также на Соборной площади.
Общество

T2 улучшил качество связи в центре Рязани, Касимове и Скопине

В областном центре специалисты улучшили качество связи на площадях Ленина, Победы и Театральной, а также на пешеходных улицах Почтовой и Соборной. Дополнительные работы выполнили в жилых кварталах на улицах Стройкова, Высоковольтной и Зубковой.
Происшествия

В Рязанской области мужчина утонул на глазах друзей

Товарищи сразу забили тревогу. Один из мужчин несколько раз нырял в воду, пытаясь найти друга, однако поиски результата не дали.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье