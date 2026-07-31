Бывшие силовики, инвалиды войны и родственники погибших ликвидаторов могут одновременно получать две государственные пенсии. О деталях назначения выплат рассказал RT член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Мурог.

Для отставных военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выплата второй пенсии требует выполнения нескольких условий. Им необходимо накопить не менее 15 лет гражданского стажа, заработать 30 пенсионных баллов и достичь общеустановленного возраста.

Аналогичную льготу законодательство предоставляет участникам Великой Отечественной войны с инвалидностью, а также гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы. На параллельные государственные выплаты могут претендовать и члены семей погибших военнослужащих, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и космонавтов.

Одновременно парламентарий разграничил понятие государственных льгот и коммерческих выплат. Начисления из негосударственных пенсионных фондов или корпоративные программы работодателей к праву на «две пенсии» не относятся. По словам сенатора, в этом случае работают механизмы личных накоплений.

Все допустимые варианты пенсионного обеспечения строго зафиксированы в законах и подтверждены нормами Социального фонда России, отметил Игорь Мурог.

Ранее стало известно, что походы в кабинеты Социального фонда и сбор справок уходят в прошлое. В России планируют полностью перевести назначение пенсий на «автоматические рельсы». Отличная новость для тех, кто собирается на заслуженный отдых, а также для многодетных мам и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Минтруд подготовил законопроект, который в корне меняет правила игры. Страховую пенсию по старости — как в стандартном возрасте, так и при выходе на досрочную — будут назначать беззаявительно. Проще говоря, государство само поймет, что вы имеете право на выплаты, и просто начнет их начислять. Бумаги, заявления и очереди в отделения СФР больше не понадобятся.