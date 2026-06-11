Правила назначения пенсий поменяют в России

Походы в кабинеты Социального фонда и сбор справок уходят в прошлое. В России планируют полностью перевести назначение пенсий на «автоматические рельсы». Отличная новость для тех, кто собирается на заслуженный отдых, а также для многодетных мам и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Минтруд подготовил законопроект, который в корне меняет правила игры. Страховую пенсию по старости — как в стандартном возрасте, так и при выходе на досрочную — будут назначать беззаявительно. Проще говоря, государство само поймет, что вы имеете право на выплаты, и просто начнет их начислять. Бумаги, заявления и очереди в отделения СФР больше не понадобятся.

Глава Минтруда Антон Котяков объясняет логику нововведения: у Социального фонда России теперь на руках все козыри. Электронные базы данных в режиме реального времени видят ваш трудовой стаж, накопленные пенсионные баллы, факт рождения детей и другие важные детали. Зачем дублировать эти сведения бумажными заявлениями, если система и так всё видит?

Давайте вспомним, как механизм работает сейчас. Если вы достигли пенсионного возраста, на Госуслуги падает уведомление: «Пора бы на пенсию!». Но чтобы деньги реально начали приходить, нужно зайти в личный кабинет и нажать кнопку согласия. А вот тем, кто имеет право на досрочную пенсию (тем же многодетным матерям), приходится лично идти в Соцфонд, писать заявление и доказывать свое право. После принятия закона эта бюрократическая разница исчезнет. Всю категорию льготников переведут на цифровой автопилот.

Пенсии по инвалидности или по потере кормильца СФР и так назначает проактивно. То же самое касается социальных доплат.

Но есть еще один важный нюанс, о котором многие даже не догадываются. Еще с 2022 года фонд ведет своеобразную «профилактическую» работу. Мужчинам, которым стукнуло 45 лет, и женщинам с 40 лет, на Госуслуги регулярно (раз в три года) прилетает информационное письмо. Там расписано, сколько вам не хватает стажа и баллов до пенсии, и какой примерно размер выплат вы себе заработали на данный момент.

Это невероятно удобно: можно заранее оценить свои перспективы и, если что, предпринять шаги. Например, разобраться с «серой» зарплатой или купить недостающие баллы, а не хвататься за голову за год до выхода на пенсию. Если же у человека нет аккаунта на Госуслугах, всю эту аналитику ему обязаны предоставить в клиентских службах СФР при личном визите.