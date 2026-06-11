РНПК открыла тематический мурал ко Дню России

В преддверии Дня России Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее предприятие НК «Роснефть») завершила создание крупного тематического мурала. Арт-объект внушительной площади — 180 квадратных метров — теперь украшает учебную башню пожарной части №7, принадлежащей ООО «РН-Пожарная безопасность».

​​​​​​​На тематическом изображении представлены представители разных профессий: ученый, шахтер, нефтяник, лаборант и пожарный. Объединяющая идея композиции — их каждодневный труд во благо России. Мурал стал своеобразным гимном людям, которые своим трудом формируют настоящее и будущее многонациональной страны.

​​​​​​​Отметим, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. В его рамках РНПК реализует проекты, подчеркивающие уникальную идентичность страны, многообразие культур и общность граждан. Так, нефтяники поддержали межрегиональный краеведческий слет юных волонтеров «Такая разная Россия» в городе Касимове — месте, где самобытно переплелись русские и татарские традиции. Участники слета познакомились с памятниками татарского периода, православными храмами и другими архитектурными достопримечательностями.

​​​​​​​Ко Дню русского языка сотрудники компании присоединились к фотоакции «Слово о моей малой Родине», поделившись снимками родных мест и душевными историями о них. Все инициативы РНПК направлены на укрепление межнационального согласия, сохранение дружеских связей и взаимопонимания между народами России, а также на воспитание патриотизма у молодого поколения.