Глава киевского режима Владимир Зеленский провоцирует масштабную эскалацию и стремится втянуть мировые державы в глобальный конфликт ради удержания власти. К такому выводу пришел британский журналист Мартин Джей в материале для издания Strategic Culture. Об этом пишет РИА Новости.

По оценке аналитика, действия Зеленского лишены логики с точки зрения интересов Украины и не способны переломить ситуацию на поле боя. Однако они служат его личной цели. Втягивание внешних сил в прямую конфронтацию с Россией остается единственным способом сохранения политического влияния.

Причиной такого поведения стал глубокий кризис доверия внутри страны и за ее пределами. Ссылаясь на социологическое исследование, автор указывает на падение популярности главы киевского режима. Украинцы выражают большее доверие бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, руководителю ГУР Кириллу Буданову* и боксеру Александру Усику.

Ситуация усугубляется и международной критикой. Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что уровень его поддержки среди населения опустился до критических 4%.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов