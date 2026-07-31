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Транспорт и дороги

Правила перевозок в поездах изменятся в России с сентября

Алексей Самохин
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Министерство транспорта России утвердило новые правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Изменения вступают в силу 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости

Перевозчики обязаны оперативно информировать пассажиров обо всех корректировках в расписании. Сообщения об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава отправят на номер телефона либо электронную почту, указанные при покупке билета на поезд дальнего следования.

Отдельный блок нововведений меняет порядок продажи билетов для маломобильных граждан. Пассажиры на инвалидных колясках получают приоритетное право бронирования специализированных мест, число которых в открытом доступе ограничат. Если инвалидная коляска человеку не требуется, он сможет купить билет на такое место максимум за 10 суток до поездки. Подобный механизм гарантирует доступность мест для тяжелых больных на ранних этапах продаж.

Документ строго регламентирует и условия поездок для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью. Сопровождающим запретили занимать спецместа в одиночку, без присутствия самого подопечного.

Кроме того, Минтранс упростил возврат проездных документов с указанием мест на пригородные поезда. Теперь сдать такой билет можно не только через кассу, но и удаленно.

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