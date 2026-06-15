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Новости России

Минобороны расширило список противопоказаний для контрактников

Анастасия Мериакри
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С 15 июня 2026 года вступил в силу приказ Министерства обороны Российской Федерации, расширяющий перечень медицинских противопоказаний для поступления на военную службу по контракту. Ключевое обновление коснулось требований к психическому здоровью кандидатов.

Согласно обновленному документу, путь в ряды контрактников теперь закрыт для граждан с рядом психических расстройств. В обновленный список вошли:

  • органические кататонические расстройства;
  • бредовые (шизофреноподобные) состояния;
  • шизофрения;
  • хронический бред;
  • различные фобии;
  • умственная отсталость.

Отдельной строкой в перечне указаны расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Проект приказа был обнародован военным ведомством еще в марте 2026 года. В пояснительных материалах к документу отмечалось, что изменения направлены на недопущение к службе лиц с психическими отклонениями и, как следствие, на профилактику суицидальных случаев в воинских коллективах.

Прежняя редакция перечня содержала более обобщенную формулировку — «Психические расстройства и расстройства поведения», что позволяло трактовать ее довольно широко. Новые формулировки конкретизируют требования.

Напомним, что предыдущая корректировка перечня медицинских противопоказаний произошла в декабре 2025 года. Тогда список был существенно расширен — с 26 до 35 пунктов. В него добавились такие заболевания, как сахарный диабет любого типа, последствия переломов позвоночника, костей туловища и конечностей, заболевания органов зрения, стойкое снижение слуха, патологии челюсти и зубов, деформации кисти и пальцев, а также наличие инородного тела в полости черепа.

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