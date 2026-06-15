Когда наука ведет к алтарю: в РГРТУ создали семью стипендиаты Правительства

В Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) стало на одну студенческую семью больше. Брак заключили студенты вуза, оба являются стипендиатами Правительства Российской Федерации.
Жених — Павел Онущенко, студент 4 курса факультета вычислительной техники (ФВТ). Невеста — Елизавета Слободенюк, студентка 3 курса инженерно-экономического факультета (ИЭФ). Оба молодых человека входят в число наиболее успешных студентов университета и активно участвуют в научной и общественной жизни вуза.
Павел Онущенко — победитель Всероссийского соревнования «Радиофест», признан лучшим студентом ФВТ 2025 года. Он обучается по целевому направлению от АО «НПК «КБМ»», что свидетельствует о высоком профессиональном потенциале молодого специалиста.
Елизавета Слободенюк также может похвастаться внушительным списком достижений. Она является лауреатом конкурса «Лучший студент РГРТУ-2025», входит в состав молодёжного Правительства Рязанской области и принимала участие в конкурсе на Премию Главы города. Кроме того, Елизавета входит в проектную группу, исследующую меры поддержки ИТ-сферы Рязанской области. Результаты этой работы были представлены на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития региона.
Как рассказала сама Елизавета, будущие супруги познакомились весной 2025 года благодаря общим друзьям.
В университете отмечают, что эта молодая семья стала отличным примером того, как можно успешно сочетать интенсивную учёбу, общественную работу и личную жизнь. Оба супруга продолжают учиться и строить карьеру, оставаясь при этом стипендиатами Правительства РФ — одной из самых престижных мер поддержки для талантливых студентов в России.