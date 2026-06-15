Фото: группа "РГРТУ" ВКонтакте
Общество

Когда наука ведет к алтарю: в РГРТУ создали семью стипендиаты Правительства

Анастасия Мериакри
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В Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) стало на одну студенческую семью больше. Брак заключили студенты вуза, оба являются стипендиатами Правительства Российской Федерации.

Жених — Павел Онущенко, студент 4 курса факультета вычислительной техники (ФВТ). Невеста — Елизавета Слободенюк, студентка 3 курса инженерно-экономического факультета (ИЭФ). Оба молодых человека входят в число наиболее успешных студентов университета и активно участвуют в научной и общественной жизни вуза.

Павел Онущенко — победитель Всероссийского соревнования «Радиофест», признан лучшим студентом ФВТ 2025 года. Он обучается по целевому направлению от АО «НПК «КБМ»», что свидетельствует о высоком профессиональном потенциале молодого специалиста.

Елизавета Слободенюк также может похвастаться внушительным списком достижений. Она является лауреатом конкурса «Лучший студент РГРТУ-2025», входит в состав молодёжного Правительства Рязанской области и принимала участие в конкурсе на Премию Главы города. Кроме того, Елизавета входит в проектную группу, исследующую меры поддержки ИТ-сферы Рязанской области. Результаты этой работы были представлены на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития региона.

Как рассказала сама Елизавета, будущие супруги познакомились весной 2025 года благодаря общим друзьям.

«Мы сразу поняли, что у нас много общих интересов и схожие взгляды на жизнь. Теперь мы семья и вместе разделяем планы, мечты и ответственность друг за друга», — поделилась Лиза.

В университете отмечают, что эта молодая семья стала отличным примером того, как можно успешно сочетать интенсивную учёбу, общественную работу и личную жизнь. Оба супруга продолжают учиться и строить карьеру, оставаясь при этом стипендиатами Правительства РФ — одной из самых престижных мер поддержки для талантливых студентов в России.

Фото: группа «РГРТУ» ВКонтакте
Фото: группа «РГРТУ» ВКонтакте
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