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Общество

Высокая пожарная опасность сохранится в Рязанской области 16 и 17 июня

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает жителей региона о сохранении высокой пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, 16 и 17 июня местами на территории области установится 4 класс пожарной опасности.

Четвертый класс пожарной опасности считается одним из самых высоких. Он означает, что в лесах и на открытых территориях существует серьезная угроза возникновения и быстрого распространения возгораний. В таких условиях любая искра, непотушенный окурок или разведенный костер могут привести к серьезным последствиям.

В условиях высокой пожарной опасности МЧС настоятельно рекомендует жителям региона: воздержаться от разведения костров в лесу и на открытых территориях, не оставлять без присмотра мангалы и другие источники открытого огня, не сжигать сухую траву и мусор на садовых участках, тщательно тушить окурки и спички, не оставлять в лесу стеклянную тару, которая может сработать как линза, следить за детьми и не позволять им играть с огнем.

Если вы стали участником или свидетелем пожара или другого чрезвычайного происшествия, немедленно сообщите об этом спасателям: 01 — вызов пожарных со стационарного телефона; 101 — вызов пожарных и спасателей с мобильного телефона; 112 — единый номер вызова экстренных служб.

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