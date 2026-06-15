В Рязани расширяют площади цветников и разнообразят ассортимент растений

В Рязани продолжается масштабная работа по цветочному оформлению городских пространств. С начала месяца в разных районах областного центра появились новые клумбы, а ассортимент высаживаемых растений стал значительно шире, сообщает глава администрации города Борис Ясинский.

Все растения, которые украшают улицы Рязани, выращены в городских теплицах. Важной частью работы является регулярный полив, который проводится по графику для поддержания растений в здоровом состоянии.

С начала июня новые цветники появились на знаковых городских локациях. Цветочные композиции украсили площадь Победы, разделительную полосу Московского шоссе, вазоны в скверах Маргелова и Скобелева, а также территорию у памятника Полетаеву.

Для оформления этих объектов были использованы колеус, цинерария, тагетес, петуния и бегония различных сортов. Такое разнообразие позволяет создавать яркие и привлекательные цветочные композиции.

На этой неделе работы по озеленению продолжатся. Новые цветочные точки появятся в проезде Завражнова, на разделительной полосе улицы Вокзальной и в вазонах на Лыбедском бульваре. Ассортимент растений расширится: к уже высаженным колеусу и тагетесу добавятся амарант, очиток, фестука и молочай кипарисовый.

В планах на следующую неделю — работы на улице Вокзальной, в сквере Керамзавода и вазонах Гвардейского сквера. Там специалисты высадят летние георгины, циннии, молочай и тагетес. Эти растения отличаются ярким цветением и хорошей устойчивостью к летним условиям.