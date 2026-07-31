Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Общество

Сбер раскрыл масштабы работы инкассации: 825 тыс. выездов и 124 млн километров в год

Олеся Чугунова
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Ежедневно на маршруты выходит более 2,5 тыс. бригад, которые обслуживают не только банкоматы и офисы банка, но и отделения других финансовых институтов и предприятия клиентов

1 августа в России — День инкассатора. Служба, созданная 1 августа 1939 года в составе Госбанка СССР, сегодня представляет собой высокотехнологичную структуру, без которой невозможно представить работу банков, торговых сетей и всей наличной экономики. За год инкассаторы совершают 825 тыс. выездов и в сумме проезжают порядка 124 млн километров.

Инкассация сегодня — цифровая служба. Основной инструмент сотрудника — мобильный терминал сбора данных: туда поступают заявки, в нём фиксируются все операции. Собственная логистическая система на основе искусственного интеллекта автоматически строит оптимальные маршруты. ИИ также помогает в реальном времени рассчитывать гибкие тарифы для клиентов, отвечать на обращения и консультировать по договорам. Сейчас в работу инкассаторов внедряется система компьютерного зрения для оценки внешних угроз по видео с регистраторов. ИИ-модель прогнозирует потребность в наличных для обслуживаемых объектов.

«От инкассаторов Сбера зависит финансовая стабильность миллионов людей и предприятий. Мы инвестируем в технологии, обучение и экипировку, чтобы наша служба была ещё надёжнее и эффективнее. В год 185-летия Сбера особое значение приобретает вклад инкассаторов в репутацию банка», — сказал Алексей Пономаренко, директор центра управления наличным денежным обращением Сбербанка.

Инкассаторы Сбера не только исполняют свои прямые обязанности, но и помогают людям в сложных ситуациях. Так, Алексей Ощепков увидел, как водитель вылетел в кювет, и оказал помощь. Дмитрий Савин заметил у отделения банка растерянную женщину, которая общалась с мошенниками, и предотвратил хищение средств. А в Дагестане команда банка обеспечила бесперебойную работу инкассации во время сильнейшего наводнения — даже в чрезвычайной ситуации наличное денежное обращение не прерывалось. 

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