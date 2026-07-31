В Касимовском округе разыскивают пропавшего в лесу грибника

В Касимовском округе развернули поиски грибника, который ушёл в лес и не вернулся. Ориентировку на пропавшего пожилого мужчину распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

79-летний Владимир Николаевич Ожигов отправился из касимовской деревни Гарь 30 июля в сторону леса. С собой у мужчины была корзинка на верёвке.

Владимир Ожигов был одет в тёмный камуфляжный костюм и резиновые сапоги. Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, серые глаза. Мужчина обрит наголо.

Все, кто что-либо знает о судьбе пенсионера или готов оказать помощь в его поисках, просят обращаться на «горячую линию» волонтёров или по телефону экстренных служб 112.