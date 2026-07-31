В Солотче, Заборье и Мурмине отключили электричество 31 июля

31 июля без электроэнергии остались жители сразу нескольких улиц в Солотче, Мурмине и Заборье. Причина — произошедшее в 11:00 технологическое нарушение, информирует РГРЭС.

Под отключения света попали улицы Вольная, Первомайская, Солотчинское шоссе, Школьная, Железнодорожная, Монастырская, Новая, Порядок, Почтовая, Больничная, Коммунальная, Лесная, Владимирская, Зелёная, Песчаная, Сосновая, Мещерская, Дунай, Казанская, Грибная, а также несколько улиц в Мурмине (Горка, Новая) и Заборье (Луговая).

Бригада уже работает, специалисты ищут повреждённый участок, чтобы как можно быстрее вернуть потребителям электричество. Энергетики приносят извинения за неудобства.

По всем вопросам можно звонить по телефону 55-01-12.