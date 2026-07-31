Фото: Изображение от freepik
Медицина

Рязанцам напомнили о страшных последствиях ЭВИ

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С июня по сентябрь традиционно растёт риск заражения энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Особенно уязвимы дети младшего и школьного возраста — для них даже малая доза возбудителя может стать опасной, информирует Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Вирусы этого типа очень живучи: неделями сохраняются в холодильнике, долго живут в воде бассейнов, открытых водоёмов и фонтанов, а также на игрушках, бытовых предметах и продуктах. Передаются они через грязные руки, воду и пищу, а также воздушно-капельным путём. Инкубационный период — до двух недель.

Симптомы могут быть разными: от высокой температуры и боли в мышцах до поражения кожи, глаз, сердца и нервной системы (серозный менингит и другие формы). В некоторых случаях болезнь протекает тяжело, поэтому важно не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.

Чтобы защитить ребёнка от заражения ЭВИ, необходимо соблюдать следующие правила:

  • не допускать контакта ребёнка с больными людьми;
  • научить детей мыть руки после улицы и перед едой;
  • использовать только индивидуальную посуду и чистые предметы ухода;
  • регулярно делать влажную уборку и проветривать комнаты;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • купаться только в разрешённых местах и следить, чтобы ребёнок не заглатывал воду;
  • запрещать детям плескаться в фонтанах и надувных бассейнах на аттракционах;
  • давать пить только кипячёную или бутилированную воду;
  • мыть игрушки с моющими средствами не реже раза в день (для малышей до 3 лет — дважды).

При первых признаках болезни обращайтесь за квалифицированной помощью.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Туристы стали реже ездить в Абхазию, эксперты объяснили почему
Следующая статья
Вдова погибшего на заводе «Эластик» мужчины добилась перерасчёта выплат

Популярные материалы

Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Общество

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в августе  

С августа в России проиндексируют накопительные пенсии, введут новые меры поддержки для участников специальной военной операции и ужесточат уголовную ответственность за мошенничество и нарушение тайны личной жизни. Ключевые законодательные новшества перечислил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.  
Новости России

Стало известно, откуда летели БПЛА для удара по складу Wildberries под Пензой

Украинские беспилотники, атаковавшие в четверг склад Wildberries в Пензенской...
Армия и СВО

Прошли сутки с массированной атаки БПЛА на Рязань 29 июля: что известно о пострадавших и последствиях

Сутки назад в Рязани завыли сирены, а силы ПВО уничтожали в небе десятки вражеских дронов.
Темы
Все события Рязани и области

В рязанском загсе поженились медик с передовой СВО и боец, которого она выхаживала

Сергей встретил елену в 2024 году, когда получил ранение.
Общество

В Касимовском округе разыскивают пропавшего в лесу грибника

Мужчина 30 июля ушёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся.
Общество

Вдова погибшего на заводе «Эластик» мужчины добилась перерасчёта выплат

Соцфонд занизил размер выплат из-за ошибки.
Происшествия

В Солотче, Заборье и Мурмине отключили электричество 31 июля

Ремонтная бригада ищет повреждённый участок, чтобы как можно быстрее вернуть потребителям электричество.
Происшествия

Подросток без прав устроил в Рязанской области ДТП, весь экипаж увезли на «скорой»

17-летний водитель и его пассажирки-сверстницы получили травмы различной степени тяжести.
Общество

Рязанские полицейские депортировали из РФ мигрантов-угонщиков и наркопреступника

Иностранцы отбыли наказание в российских колониях, а теперь их отправили в страны гражданской принадлежности.
Погода

Август в Центральной России начнётся с идеальных метеоусловий, а продолжится уже привычными

Несколько дней жары и возвращение к летней прохладе, которая сопровождает нас всё лето. Каким будет августа в Центральной России?
Экономика и бизнес

Списать долги бесплатно и без суда: как работает банкротство через МФЦ в 2026 году

Должники платят юристам немалые деньги за сопровождение процедуры, хотя провести её можно бесплатно через МФЦ.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье