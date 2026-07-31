Рязанцам напомнили о страшных последствиях ЭВИ

С июня по сентябрь традиционно растёт риск заражения энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Особенно уязвимы дети младшего и школьного возраста — для них даже малая доза возбудителя может стать опасной, информирует Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Вирусы этого типа очень живучи: неделями сохраняются в холодильнике, долго живут в воде бассейнов, открытых водоёмов и фонтанов, а также на игрушках, бытовых предметах и продуктах. Передаются они через грязные руки, воду и пищу, а также воздушно-капельным путём. Инкубационный период — до двух недель.

Симптомы могут быть разными: от высокой температуры и боли в мышцах до поражения кожи, глаз, сердца и нервной системы (серозный менингит и другие формы). В некоторых случаях болезнь протекает тяжело, поэтому важно не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.

Чтобы защитить ребёнка от заражения ЭВИ, необходимо соблюдать следующие правила:

не допускать контакта ребёнка с больными людьми;

научить детей мыть руки после улицы и перед едой;

использовать только индивидуальную посуду и чистые предметы ухода;

регулярно делать влажную уборку и проветривать комнаты;

тщательно мыть овощи и фрукты;

купаться только в разрешённых местах и следить, чтобы ребёнок не заглатывал воду;

запрещать детям плескаться в фонтанах и надувных бассейнах на аттракционах;

давать пить только кипячёную или бутилированную воду;

мыть игрушки с моющими средствами не реже раза в день (для малышей до 3 лет — дважды).

При первых признаках болезни обращайтесь за квалифицированной помощью.