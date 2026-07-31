Фото Администрации Рязани
Общество

Рязанские проекты вошли в топ-200 премии «Служение»

Олеся Чугунова
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Рязанские управленцы и общественники успешно преодолели федеральный отбор: сразу несколько проектов региона оказались в числе лучших на Всероссийской муниципальной премии «Служение». Сотрудник городского Управления общественных отношений Кристина Кузьмина поборется за победу в номинации «Молодой современный управленец на службе страны» сразу с тремя авторскими разработками: «Медиа-центр в каждый ТОС», «Игры в каждый двор» и «Елки для активистов ТОС и НКО».

Активную позицию демонстрируют и территориальные общественные самоуправления. ТОС поселка Мирный заявил о себе в двух номинациях — «Укрепляем партнерство – расширяем возможности» и «Инициатива каждого – общий успех». Их проект «Развитие общественной приемной» превратил обычное пространство в многофункциональный центр обучения и досуга. На сегодняшний день на базе приемной работают кружки, проведено более 150 занятий и 15 мастер-классов, а также функционируют патриотические «уроки мужества» и служба «Одно окно». Особой гордостью активистов стала системная организация сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и нужд госпиталей.

Настоящей кузницей поддержки фронта стал ТОС «Приокский-3». Его председатель Надежда Батрак выдвинула проект «Вместе к Победе!» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». В арсенале общественников — ежедневный труд по плетению маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, пошив белья и медицинских носилок, а также регулярный сбор медикаментов и продовольствия для военнослужащих.

Еще одна яркая инициатива — «Липовый парк: Возрождение» от ТОС «Улица Голенчинская» — претендует на признание в категории «Инициатива каждого — общий успех». Речь идет о восстановлении парка XIX века, который изначально был заложен в память о раненых воинах. С 2022 года силами активистов здесь ведутся работы по благоустройству, модернизации освещения и озеленению, возвращая историческому месту былую красоту и значимость.

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