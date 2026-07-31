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Новости кино и ТВ

Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Олеся Чугунова
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Лета много не бывает, но время не остановить. Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет премьеры кино и сериалов, которые скрасят удлиняющиеся вечера последнего летнего месяца. И пусть «Холод» (18+) останется только на экране — весь август по четвергам продолжат выходить новые эпизоды сериала, в котором беспощадным возмездием в духе графа Монте-Кристо занимается наша современница.

Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш). В ответ та возвращает героине смысл продолжать бороться — месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег. Зритель увидит, на что способен человек, которому нечего терять и к каким последствиям может привести пламя возмездия. В триллере «Холод», который получил одну из самых высоких оценок зрителей Wink (9,4 из 10-ти), также снимались Лариса Гузеева, Пётр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков и другие.

Снова месть, но уже с южнокорейским колоритом, становится двигателем сюжета в фильме ужасов «Колония» (18+). Это кино поможет подготовиться к корпоративным будням тем, кто в августе возвращается из отпусков. Историю о крушении социальных норм снял режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо. В Сеуле проходит презентация новой разработки известной корпорации, занимающейся биоинженерией. Однако уволенный из компании сотрудник решает отомстить, выпустив в деловом центре вирус. Он превращает обитателей крупного офисного центра в кровожадных монстров, наделенных коллективным разумом. В кинотренинге по выживанию в офисе, несмотря на любые обстоятельства, снялись Чон Джи-хён, Ку Гё-хван, Чи Чхан-ук, Ким Щин-нок и другие. «Колония» откроется в Wink с 1 августа.

Яркую коллекцию премьер собрал Wink для тех, кто догуливает последний месяц каникул. Фильм для семейного просмотра «Малыш-каратист» (12+) напомнит, почему важно заниматься спортом. Москвичу Саше (Мирон Проворов) всего 12 лет, а привычный уклад жизни серьезно меняется. Родители-врачи надолго уезжают в африканскую командировку, а его отправляют к тете в Пятигорск. Саша не может привыкнуть к новому городу, в школе его травят, а потом еще приходит новость, что родители пропали без вести во время наводнения… В минуту отчаяния на помощь приходит храбрая Маша, которая знакомит Сашу с карате. В трогательной истории о взрослении, дружбе, принятии себя и укреплении духа с помощью боевых искусств также снялись Роман Курцын, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Кирилл Плетнев, Полина Максимова и другие. Малыш-каратист выйдет на татами в Wink уже 31 июля.

Семейная комедия «Космическая Машка» (12+) в свою очередь напомнит, что школа уже не за горами. 11-летняя Маша выросла в семье космонавта: она умеет управлять самолетом, водит машину, мастерски обращается со швейной машинкой и вообще с техникой на «ты». Но вот однажды ее отец отправляется в очередную космическую экспедицию, а Маша летит в Санкт-Петербург к бабушке. Там ей предстоит впервые пойти в обычную школу, познакомиться со сверстниками, которые, в отличие от нее, не росли на космодроме. А еще она приведет в гости бездомного и вообще намерена преобразить мир вокруг себя. Режиссер-постановщик комедии — Никита Владимиров, а главные роли исполнили Азарелль Сенлис Ляфёй, Татьяна Догилева и Михаил Тройник. Фильм уже доступен на Wink.

«Робоняня» (6+) — это продолжение комедийной киновселенной «Не одна дома» о приключениях уже известной зрителям девочки Златы, которая теперь стала главной героиней собственной истории. Она мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее одну дома на каникулах, а присматривать за ней будет экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Робоняня следит за расписанием Златы, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля… Режиссерами фильма стали Максим Максимов и Анна Соловьева-Карпович, а роли в фильме исполнили Ева Смирнова и семья популярных блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки, ставшие для главной героини киносемьей. День премьеры в августе будет объявлен позднее.

Сразу в двух премьерных проектах дети передают главные роли любимым питомцам. С 31 июля можно будет посмотреть семейную комедию «Дени и Мэни в кино!» (6+). Лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни — настоящие суперзвезды соцсетей и любимцы миллионов. Теперь четвероногие герои, покорившие всех своим обаянием и трогательной дружбой, вышли на большой экран. В фильме их дружбе предстоит пройти через серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь. Вместе с суперзвездными питомцами в фильме снялись Степан Девонин и Ольга Веникова, а также Артем Ткаченко, Дмитрий Хрусталев, Влад Лисовец и фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева.

Полнометражный российско-белорусский анимационный фильм, как понятно уже по названию, тоже посвящен лучшим друзьям человека. «Папа, купи пёсика» (6+) — мультфильм о захватывающих приключениях песика Диппи. Прототипом главного героя стал питомец Миланы Хаметовой — чихуахуа Дипик, часто появляющийся в ее соцсетях. Она же озвучила главную героиню Милану — девочку, мечтающую о собаке, а отец семейства говорит голосом Давида Манукяна. Милана получает долгожданный подарок от родителей — щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Пока Милана ведет поиски любимого питомца, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Диппи знакомится с уличным котом Бинго, крысой Бэнгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. О дате премьеры будет сообщено позднее.

Наконец, после семейного просмотра с детьми и подростками, взрослые с 1 августа смогут посмотреть «Звездный сигнал» (18+) — свежий канадский научно-фантастический детектив. Проект Анники по съемке темной материи получил широкую известность и привлек внимание эксцентричного миллиардера Сэма Хьюстона. Он мечтает изучать тайны космоса и приглашает Аннику на частный остров в компании талантливого молодого инженера Чарли. Там они знакомятся с опытным ученым Пэрри, резким и неприятным мужчиной, создавшим прототип передатчика для контактов с инопланетянами. Последствия их экспериментов могут привести к непредсказуемым последствиям. Главные роли в фильме Джонатана Собола исполнили Изабель Фурман и Деннис Куэйд. Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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