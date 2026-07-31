В рязанском загсе поженились медик с передовой СВО и боец, которого она выхаживала

В рязанском загсе сыграли свадьбу служащая на СВО врач и боец, которого она выхаживала. Историю любви Елены и Сергея рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Сын Елены заключить контракт и отправился служить в рязанский десантный полк. Тогда она решила, что её место тоже там, она медик. Сначала женщина была волонтёром, затем решила заключить контракт. Получилось не с первой попытки, но всё-таки её решение одобрили, началась служба.

В 2024 году к ней доставили раненого бойца Сергея:

— Наверное, когда кругом опасность, и чувства острее, и события стремительнее. Подразделения Елены и Сергея находились почти рядом, видели друг друга часто. Этот отпуск уже второй раз совпал и провели его, как и первый, в Рязани. Перед убытием в свои части решили зарегистрировать брак, — рассказывает Сорокина.

Молодожёны признаются: больше всего хотят приблизить Победу. А после – планируют жить в Рязани. Город очень понравился Сергею, уроженцу Дальнего Востока.