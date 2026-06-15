Людмила Чурсина, фото: https://t.me/teatrarmii
Новости России

Коллега Чурисиной рассказала о неожиданной последней воле актрисы

Никита Рязанцев
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Народная артистка СССР Людмила Чурсина просила не закладывать ей звезду на полу в большом фойе Театра Российской армии, рассказала «МК» ее коллега Ксения Хаирова.

Она уточнила, что этот эпизод произошел во время прощания с другой известной актрисой. Тогда Чурсина взяла слова и почти ничего не сказала о покойной, а сообщила свою последнюю волю.

«Я не хотела бы, чтобы после моего ухода закладывали такую же звезду и по моему имени ходили ногами», — подчеркнула артистка.

Также она призвала повесть на ее гримерной золотую табличку, на которой будет написано ее имя и главные награды, полученные за жизнь.

Хаирова добавила, что речь Чурсиной была краткой, неожиданной для всех и запоминающейся. По ее мнению, это отражает твердый характер знаменитости.

Об уходе Чурсиной из жизни стало известно в среду, ей было 84 года. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Артистка до последнего выходила на сцену Театра Российской Армии, которому отдала более четырех десятков лет жизни.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральный институт имени Щукина. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и других картинах. Всего на ее счету более ста ролей.

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