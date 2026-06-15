Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Жителя Чучковского района будут судить за незаконное хранение оружия с глушителем

Алексей Самохин
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В Чучковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Обвинительный акт утвердил прокурор Чучковского района Виталий Мартынов. Мужчине вменяют часть 1 статьи 222 УК РФ.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый приобрел у знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. Вместе с ним он получил и патроны.

Следователи установили, что оружие и боеприпасы мужчина хранил по месту жительства. Разрешительных документов на их приобретение и хранение у него не было.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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