Жителя Чучковского района будут судить за незаконное хранение оружия с глушителем

В Чучковском районе передано в суд уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Обвинительный акт утвердил прокурор Чучковского района Виталий Мартынов. Мужчине вменяют часть 1 статьи 222 УК РФ.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый приобрел у знакомого самодельное одноствольное гладкоствольное оружие, оснащенное глушителем. Вместе с ним он получил и патроны.

Следователи установили, что оружие и боеприпасы мужчина хранил по месту жительства. Разрешительных документов на их приобретение и хранение у него не было.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.