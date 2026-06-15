Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Причиной смерти актрисы Татьяны Плетневой стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили в окружении артистки.

«Последние годы она боролась с раком, и он победил», — рассказал собеседник агентства.

Актриса умерла на 49-м году жизни. Информацию о дате и месте прощания с Плетневой обещают сообщить позднее.

По данным СМИ, у артистки диагностировали рак печени. Сообщается, что болезнь развивалась стремительно, а состояние Плетневой резко ухудшилось за последние месяцы.

Татьяна Плетнева получила широкую известность благодаря многочисленным ролям в кино и на телевидении. В ее фильмографии более 200 работ. Зрителям она запомнилась по сериалам Папины дочки, Кухня, Интерны, а также многим другим проектам.

За большое количество ярких второстепенных ролей коллеги и поклонники нередко называли актрису «королевой эпизодов».