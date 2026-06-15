Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

На 49-м году жизни скончалась российская актриса Татьяна Плетнева. О смерти коллеги сообщил режиссёр Марат Никитин.

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. В актёрскую профессию она пришла не сразу: после театральной студии при ТЮЗе получила экономическое образование и несколько лет проработала на государственной службе. Вернуться к творчеству её побудил случай — преподаватель театрального вуза на курсах повышения квалификации посоветовала попробовать себя в кино. В итоге Плетнева поступила в театральный институт и в 2010 году окончила актёрское отделение БИЭПП в мастерской народного артиста России Леонида Мозгового.

За годы карьеры она снялась более чем в 200 фильмах и сериалах — а с учётом эпизодов и телевизионных проектов сама актриса называла цифру около четырёхсот работ. В её фильмографии — «Интерны», «Кухня», «Склифосовский», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Папины дочки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Звоните ДиКаприо!» и десятки других картин.

За главную роль в короткометражке «Практическая магия» Плетнева получила награду международного фестиваля «Новый горизонт».

Широкую известность ей принесло и участие в клипе Артура Пирожкова «Зацепила» — после его выхода актрису стали узнавать даже те, кто не следил за российскими сериалами. Всего на её счету около 40 музыкальных видео.

Плетнева неоднократно рассказывала, что актерская профессия для нее была не способом заработать популярность, а возможностью прожить множество разных судеб.

Она одинаково любила комедию и драму, считая, что рассмешить зрителя гораздо сложнее, чем заставить его плакать. По словам актрисы, работа перед камерой требует полной эмоциональной отдачи и нередко выматывает сильнее физического труда.