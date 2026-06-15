Советский катер стал новым арт-объектом на рязанской ВДНХ

На площадке у второго павильона Рязанской ВДНХ появился новый арт-объект — малый лесосплавный катер обстановочный серии МА-3, построенный в Ленинграде в 1974 году. Об этом сообщил официальный канал резиденции локальных брендов «Рязанская ВДНХ».

Стальное судно длиной чуть более девяти метров предназначалось для обслуживания плавучих береговых обстановочных знаков. Катер передан в дар Рязанским районом гидротехнических сооружений — филиалом ФГБУ «Канал имени Москвы».

Необычный экспонат простоит на ВДНХ до конца тёплого сезона — так что времени сфотографироваться с новым героем летних фестивалей более чем достаточно.