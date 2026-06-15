Минобороны РФ раскрыло цели ударов в Киеве, Харькове и Днепропетровске 

Ночью 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, для атаки использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Под удар попали предприятия в Киеве, Харькове и Днепропетровске, связанные с производством, сборкой и ремонтом беспилотных летательных аппаратов, авиационной техники, радиолокационных систем и боеприпасов.

По данным военного ведомства, поражены завод «Радар», предприятие «Беспилотные технологии», завод «Маяк», государственный завод «Буревестник», компания «Укр Армо Тех», Киевский агрегатный завод, авиаремонтный завод №410, а также ряд других объектов, задействованных в выпуске продукции военного назначения.

Кроме того, удары нанесены по военным аэродромам в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке. В Минобороны также сообщили о поражении территориальных центров комплектования в Киеве.

В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены, а задачи удара выполнены в полном объеме.

Российская сторона подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.

Отдельно в Минобороны прокомментировали ситуацию с повреждением комплекса зданий Киево-Печерской лавры. Предположительно, объект был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В качестве одной из возможных причин произошедшего названа неисправность ракеты, срок эксплуатации которой мог истечь до передачи Украине западными странами.