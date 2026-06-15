В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» рязанские полицейские организовали депортацию и административное выдворение семи иностранных граждан. Все они ранее содержались в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани.

Процедуре депортации подверглись четыре мигранта — трое из стран Средней Азии и один из Латинской Америки. Ранее они были осуждены за незаконный оборот наркотиков, дачу взятки и организацию незаконной миграции. Их пребывание в России признано нежелательным как создающее угрозу общественному порядку и безопасности.

Ещё трое выходцев из Средней Азии были выдворены в административном порядке — в ходе рейдов полиция установила, что они нарушили правила въезда и пребывания в стране.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев до пункта пропуска в аэропорту Домодедово, откуда те вылетели на родину. Билеты мигранты оплатили самостоятельно.