Фото: Минспорт Рязанской области
Спорт

В Спасске-Рязанском капитально отремонтируют стадион

Алексей Самохин
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Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис проверил ход капитального ремонта стадиона в Спасске-Рязанском. В выездном осмотре также приняли участие депутаты Рязанской областной Думы Дмитрий Князев и Александр Калашников, а также глава Спасского округа Нина Соломонова. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта. 

Проект предусматривает масштабное обновление спортивного объекта. На территории стадиона демонтируют старое ограждение и изношенные покрытия, выполнят расчистку территории, отремонтируют фасады зданий, кровлю и административно-бытовой корпус.

Кроме того, строители обустроят новые тротуары, площадку для сбора твёрдых коммунальных отходов и установят биотуалеты.

После завершения работ на стадионе появятся современные всесезонные площадки для тенниса, волейбола и баскетбола. Беговые дорожки получат новое покрытие из резиновой крошки, что повысит безопасность занятий спортом.

Серьёзные изменения ждут и футбольное поле. На нём уложат искусственный газон, а на трибунах заменят пластиковые сиденья и деревянные настилы.

Отдельное внимание в ходе реконструкции уделят созданию комфортной среды для маломобильных жителей. После завершения работ стадион сможет принимать больше спортсменов и любителей активного отдыха.

Фото: Минспорт Рязанской области
Фото: Минспорт Рязанской области
Фото: Минспорт Рязанской области
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