Новую камеру контроля скорости поставили в Рязани

В Рязани появилась новая камера контроля скорости. Она установлена на доме №101 стр. 8 по улице Островского. Об этом сообщает «Рязань | RZN CITY».

Автор поста предполагает, что в ближайшее время на дороге появится знак, ограничивающий скорость до 40 километров в час. Он также пишет, что деньги лучше выделять не на камеры, а на ремонт асфальта.

Отметим, что превышение скорости остаётся проблемой в Рязани. Также как и подростки на мотоциклах. Иногда такая езда заканчивается трагически. В частности, сегодня стало известно, что 15-летний мотоциклист скончался после ДТП в Рязани.