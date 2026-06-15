15-летний мотоциклист скончался после ДТП в Рязани

Смертельное ДТП произошло вечером 14 июня в Рязани. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, около 20:50 возле дома №65 на улице Октябрьской 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 столкнулся с мотоциклом NFX, за рулём которого находился 15-летний житель Рязани.

Подросток получил тяжёлые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти юношу не удалось — он скончался.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.