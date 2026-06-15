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Общество

15 июня рязанцы по ряду адресов остались без холодной воды

Алексей Самохин
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Рязанский Водоканал сообщил об отключении холодной воды 15 июня. Подача воды будет возобновлена до 17:00.

Без воды останутся жители и организации по следующим адресам: 

Касимовское шоссе, 38, 38 корп. 1, 42, 42 корп. 1 (в том числе ГБУ РО ГКССМП и ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО); 

Советской Армии, 3 корп. 1; Тимакова, 12 корп. 1; 

Введенская, 124; 

Полевая, 24а, 26а, 32 (Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области); 

Свободы, 95; 

Яхонтова, 19.

Также отключена котельная по адресу: Введенская, 120а.

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