15 июня рязанцы по ряду адресов остались без холодной воды

Рязанский Водоканал сообщил об отключении холодной воды 15 июня. Подача воды будет возобновлена до 17:00.
Без воды останутся жители и организации по следующим адресам:
Касимовское шоссе, 38, 38 корп. 1, 42, 42 корп. 1 (в том числе ГБУ РО ГКССМП и ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО);
Советской Армии, 3 корп. 1; Тимакова, 12 корп. 1;
Введенская, 124;
Полевая, 24а, 26а, 32 (Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области);
Свободы, 95;
Яхонтова, 19.
Также отключена котельная по адресу: Введенская, 120а.