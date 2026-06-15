Убийца директора и бухгалтера рязанского завода выплатит 7 млн родственникам жертвы

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого Михаила Шарапова на решение Московского районного суда Рязани и оставил его без изменений. С убийцы взыщут 7 миллионов рублей в пользу семьи погибшего генерального директора предприятия.

Раскрыли схемы и были убиты

С ноября 2022 по май 2023 года Шарапов занимал должность заместителя генерального директора АО «Рязаньмонтажзаготовка». Новый бухгалтер компании, проверив документацию, обнаружила систематические нарушения: осуждённый действовал в ущерб предприятию и причинял ему реальный материальный ущерб. Гендиректор обратился в суд, чтобы признать ряд сделок ничтожными, а в полицию подал заявление о привлечении Шарапова к уголовной ответственности.

Реакция оказалась жестокой. 18 июня 2024 года Шарапов приехал на предприятие с охотничьим ружьём и застрелил обоих — и бухгалтера, и директора. Тех самых людей, которые его разоблачили.

19 лет и 7 миллионов

Рязанский областной суд признал Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершённом в связи с их служебной деятельностью. Приговор — 19 лет в исправительной колонии строгого режима плюс год ограничения свободы после освобождения. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

Параллельно в суд обратились родственники погибшего директора: родители, брат и супруга. Они указали на невосполнимый ущерб — потерю близкого человека, тяжёлые нравственные переживания, ухудшение здоровья. Московский районный суд Рязани удовлетворил их иск и взыскал с Шарапова компенсацию морального вреда на общую сумму 7 миллионов рублей.

Ответчик попытался оспорить это решение в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда изучила материалы дела и доводы жалобы и не нашла оснований для её удовлетворения. Решение подтверждено и вступило в законную силу.